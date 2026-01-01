Для детей до 14 лет изменились правила выезда из России

Соответствующие изменения прописаны в федеральном законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Детям старше 14 лет и совершеннолетним россиянам по-прежнему можно будет въехать в указанные страны по внутреннему паспорту РФ.
МИД России говорил, что новые правила усложнят незаконный вывоз детей из страны с помощью поддельных свидетельств о рождении. Дети, которые выехали за рубеж по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться в Россию по этому же документу.
Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.Читать дальше