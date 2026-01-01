Ричмонд
В Воронеже на 13 процентов подешевела долгосрочная аренда квартир

Стоимость понизилась аж три тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В декабре 2025 года на рынке долгосрочной аренды квартир в Воронеже средняя стоимость снизилась на 13 процентов. Такой информацией поделились эксперты аналитического центра «Домклик».

За четыре последних месяца минувшего года аренда опустилась до 17 тысяч рублей, то есть на 13 процентов. Лишь в Ростове цены понизились еще ощутимее — на 16,7 процента.

При этом больше всего выросли в цене в Нижнем Новгороде (на 11,1 процента), Краснодаре и Челябинске (на 8,7). В среднем по стране аренда квартир подешевела на 3,7 процента.