Красноярцам напомнили график работы больниц и поликлиник в праздники

Что касается поликлиник и женских консультаций, они будут принимать плановых пациентов в определенные дни: 2, 5, 8 и 11 января. Взрослые красноярцы смогут попасть к терапевту, хирургу и акушеру-гинекологу с 8:00 до 16:00. Для детей прием педиатров и стоматологов в эти же даты будет организован с 8:00 до 14:00.