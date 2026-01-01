Ричмонд
Красноярцам напомнили график работы больниц и поликлиник в праздники

Экстренные службы продолжают работать в круглосуточном режиме.

Источник: Соцсети

Красноярцам напомнили режим работы медицинских учреждений в период длинных новогодних выходных, которые продлятся до 11 января 2026 года.

Экстренные службы продолжат функционировать в обычном круглосуточном режиме. Это касается стационаров, травмпунктов и службы скорой медицинской помощи. В ведомстве уточнили, что для обращения в травмпункт прикрепление по месту жительства не требуется, а информацию об очередях можно отслеживать онлайн.

Что касается поликлиник и женских консультаций, они будут принимать плановых пациентов в определенные дни: 2, 5, 8 и 11 января. Взрослые красноярцы смогут попасть к терапевту, хирургу и акушеру-гинекологу с 8:00 до 16:00. Для детей прием педиатров и стоматологов в эти же даты будет организован с 8:00 до 14:00.

Также в указанные дни будут открыты процедурные, прививочные и перевязочные кабинеты. Медики обеспечат и выездное обслуживание — врачи продолжат выезжать на вызовы на дом. Кроме того, в рабочие дни каникул можно будет выписать льготные лекарства и даже пройти диспансеризацию.

В эти же даты — 2, 5, 8 и 11 января — будет работать и Краевой онкодиспансер имени Крыжановского. С 8:00 до 16:00 там проведут амбулаторный прием, процедуры в дневном стационаре и сеансы противоопухолевой терапии.