«С каждым годом все лучше»: мэр Уфы похвалил горожан за новогоднюю ночь

Также Мавлиев выразил отдельную признательность горожанам за чистоту и порядок, которые они поддерживали после праздничных мероприятий. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что с каждым годом жители столицы Башкирии становятся все более ответственными и сознательными в вопросах благоустройства.