«С каждым годом все лучше»: мэр Уфы похвалил горожан за новогоднюю ночь

Мавлиев похвалил уфимцев за чистоту и порядок после новогодней ночи.

Источник: Комсомольская правда

Глава городской администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел первое оперативное рабочее совещание в наступившем 2026 году. Мэр поблагодарил все городские службы за слаженную работу и обеспечение безопасности жителей в новогоднюю ночь.

Также Мавлиев выразил отдельную признательность горожанам за чистоту и порядок, которые они поддерживали после праздничных мероприятий. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что с каждым годом жители столицы Башкирии становятся все более ответственными и сознательными в вопросах благоустройства.

