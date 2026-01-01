«С каждым годом все лучше»: мэр Уфы похвалил горожан за новогоднюю ночь

Глава городской администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел первое оперативное рабочее совещание в наступившем 2026 году. Мэр поблагодарил все городские службы за слаженную работу и обеспечение безопасности жителей в новогоднюю ночь.
Также Мавлиев выразил отдельную признательность горожанам за чистоту и порядок, которые они поддерживали после праздничных мероприятий. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, он отметил, что с каждым годом жители столицы Башкирии становятся все более ответственными и сознательными в вопросах благоустройства.
