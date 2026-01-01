Ричмонд
Мэр Максим Кудрявцев рассказал о необычной семейной традиции

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о личном опыте встречи Нового года и необычной семейной традиции, которой придерживается. По сложившемуся обычаю, каждое 1 января семья мэра становится на лыжи и отправляется гулять в лес. День неизменно сопровождается украшением новогодней елки.

Источник: Аргументы и факты

Глава Новосибирска особо подчеркнул значимость совместного досуга на свежем воздухе, ведь он убежден, что подобный отдых заряжает энергией и создает заряд положительных эмоций на год вперед. Поздравляя жителей Новосибирска, он выразил надежду, что впереди ждет спокойный, теплый и насыщенный добрыми воспоминаниями год, полный радости и удовольствия от общения с самыми близкими.

«Дорогие новосибирцы, еще раз поздравляю вас с Новым годом. Пусть он будет спокойным, теплым и наполненным хорошими моментами рядом с теми, кто вам дорог», — пожелал Максим Кудрявцев жителям Новосибирска.