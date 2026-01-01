Мэр Максим Кудрявцев рассказал о необычной семейной традиции

Глава Новосибирска особо подчеркнул значимость совместного досуга на свежем воздухе, ведь он убежден, что подобный отдых заряжает энергией и создает заряд положительных эмоций на год вперед. Поздравляя жителей Новосибирска, он выразил надежду, что впереди ждет спокойный, теплый и насыщенный добрыми воспоминаниями год, полный радости и удовольствия от общения с самыми близкими.