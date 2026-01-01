Фильмы «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино» вышли в кино

В продолжении «Чебурашка» сохранил как эстетический вайб тех семейных картин, что в нулевые замечательно снимали на Западе (среди них, например, бертоновская экранизация «Чарли и шоколадной фабрики»), так и обезоруживающий заряд нефильтрованного гуманизма. Глобально это все еще кино о всеобъемлющей толерантности, но если первая часть сосредотачивалась на вопросах поиска идентичности, принятия инаковости и формирования (создания, восстановления) социальных связей, то вторая рассуждает уже о поддержании этих самых связей, аккуратно заходя на территорию деструктивных паттернов поведения в семьях. Гена несколько раз за фильм повторяет, что Чебурашка «не поддается педагогическому воспитанию», — и тем самым как бы подменяет свой родительский статус наставническим; разница, грубо говоря, в том, что одна любовь безусловна, а другую наоборот нужно все время заслуживать. Это все не революция, конечно, но если в каждой российской киносказке будет содержаться хотя бы одна сопоставимая по ценности мысль, несколько российских киносказок спустя мы, есть вероятность, попадем в чуть более светлое завтра, где сможем сказать: «Мы строили, строили и наконец построили».