Стало известно, кто родился первым в Уфе в новогоднюю ночь 2026 года

Первым уфимцев, родившимся в 2026 году, стал мальчик. Он появился на свет в стенах Городского перинатального центра. Как сообщил глава Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов, вес малыша составил 3980 граммов, а рост — 56 сантиметров.
«Этот малыш стал четвертым ребенком в семье, и стоит отметить, что все дети этой семьи родились именно в данном учреждении», — уточнил чиновник.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в новогоднюю ночь 2025 года на свет появились 10 детей, первым был также мальчик, родившийся в Белорецке.