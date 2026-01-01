Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто родился первым в Уфе в новогоднюю ночь 2026 года

Малыш стал четвертым в семье.

Источник: Рустем Хамитов / vk.com

Первым уфимцев, родившимся в 2026 году, стал мальчик. Он появился на свет в стенах Городского перинатального центра. Как сообщил глава Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов, вес малыша составил 3980 граммов, а рост — 56 сантиметров.

«Этот малыш стал четвертым ребенком в семье, и стоит отметить, что все дети этой семьи родились именно в данном учреждении», — уточнил чиновник.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в новогоднюю ночь 2025 года на свет появились 10 детей, первым был также мальчик, родившийся в Белорецке.