Жители Башкирии жалуются на работу мобильного интернета

Жители Уфы и других населенных пунктов Башкирии сегодня, 1 января, столкнулись с массовыми перебоями в работе мобильного интернета. По данным платформы Downdetector, фиксирующей сбои в работе сервисов, резкий рост числа жалоб на отсутствие связи начался около 14:45 по местному времени.
По предварительной информации, причиной перебоев могли стать плановые меры безопасности. Как ранее сообщал Telegram-канал «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически приостанавливают работу части вышек сотовой связи. Эта мера направлена на затруднение навигации беспилотных летательных аппаратов, поскольку сигнал мобильной сети потенциально может использоваться для их наведения. Подобные временные ограничения работы инфраструктуры входят в комплекс превентивных мер противодействия.
