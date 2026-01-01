Жители Башкирии жалуются на работу мобильного интернета

Жители Уфы и других населенных пунктов Башкирии сегодня, 1 января, столкнулись с массовыми перебоями в работе мобильного интернета. По данным платформы Downdetector, фиксирующей сбои в работе сервисов, резкий рост числа жалоб на отсутствие связи начался около 14:45 по местному времени.