Блогеры и фотографы заплатят налог до 35 процентов, переходим с ГОСТа на европейские стандарты, за наличные автомобиль и квартиру теперь не купишь: Какие изменения ждут Молдову с 1 января

В Молдове с 1 января 2026 многое меняется:
— Фотографы, блогеры и другие поставщики услуг будут платить единый налог в размере 15% от дохода, а также обязательные соцвзносы, если у них нет SRL и годовой доход не превышает 1,2 млн леев. Для доходов, превышающих установленный порог, налог составит 35%.
— Молдова становится частью зоны ЕС «Роуминг, как дома». Звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом можно без дополнительных затрат. Эти же льготы будут и у приезжающих в Молдову жителей ЕС.
— Молдова присоединяется к программе «Творческая Европа». Бюджет программы — 2,4 млрд евро на период 2021 — 2027 годов и предлагает финансирование для художников, организаций культуры и творческих индустрий для всех государств-участниц.
— Поставщики нефтепродуктов смогут выпускать на рынок топливо, в состав которого входят возобновляемые ресурсы (https://t.me/rusputnikmd/88043?single).
— Молдова окончательно переходит на европейские стандарты EN, полностью отказавшись от действующей десятилетиями системы ГОСТ.
— Молдова переходит на новые биометрические документы (Фото лица + отпечатки пальцев (кроме детей до 12).
— Физлицам ограничат лимиты расчёта наличными при покупке недвижимости или автомобиля. При покупке недвижимости выплата наличными будет разрешена в пределах 75 среднемесячных зарплат, прогнозируемых по экономике, а в случае транспортных средств — 25 среднемесячных зарплат, прогнозируемых по экономике.
— Работники бюджетного сектора с низкими зарплатами начнут получать компенсации для повышения их оклада до 6300 леев. Речь о тех, чья зарплата ниже 6300 леев.
Источник.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Утраты года: Великий композитор Евгений Дога, врач Георгий Палади, давший жизни нескольким поколениям, легенда отечественной эстрады Маргарета Ивануш — кого еще потеряла Молдова в 2025 году.
Молдова проводила в последний путь известных людей (далее…).
«Я тоже был в списке»: Бывший работник молдавской фермы, где скармливали тела людей свиньям, заявил, что мог стать следующей жертвой — он работал у подозреваемого 10 месяцев за еду и алкоголь.
Следствие по делу о пропаже людей в селе Берёзки началось 23 декабря и быстро перешло к версии умышленных убийств (далее…).
За 5 лет правления Санду экономика ушла на дно, реформа юстиции провалилась, а страна приобрела новых врагов: За что британцы назвали президентку Молдовы «Человеком года».
О чём не рассказала президент Молдовы на итоговой пресс-конференции (далее…).