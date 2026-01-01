Блогеры и фотографы заплатят налог до 35 процентов, переходим с ГОСТа на европейские стандарты, за наличные автомобиль и квартиру теперь не купишь: Какие изменения ждут Молдову с 1 января

— Фотографы, блогеры и другие поставщики услуг будут платить единый налог в размере 15% от дохода, а также обязательные соцвзносы, если у них нет SRL и годовой доход не превышает 1,2 млн леев. Для доходов, превышающих установленный порог, налог составит 35%.