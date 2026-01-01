Ричмонд
В Ростовской области с 1 января при рождении ребенка будут давать 20 тысяч

На Дону начала работать новая мера поддержки семей с детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 2026-ой год начался с хорошей новости. В регионе появилась новая мера поддержки семей с детьми. Теперь при появлении ребенка будет выдаваться сертификат на сумму в 20 тысяч рублей.

— Эти деньги можно будет потратить на самое необходимое для малыша: питание, одежду, постельные принадлежности, игрушки — всего почти 90 позиций. Оформить сертификат можно через соцзащиту, МФЦ или, в скором времени, на Госуслугах, — написал в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Также он сказал, что в 2026 году стартуют выплаты будущим мамам-студенткам и будут открыты пункты проката детских вещей.

