Погода резко изменится. Оранжевый уровень опасности объявлен на 2 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многих районах Беларуси 2 января ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, метель, заносы на дорогах. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 36% 755 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Специалисты предупредили о неблагоприятном явлении, объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и утром 2 января во многих районах республики ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, метель, на дорогах заносы, усиление южного ветра порывами 15−18 м/с.

Погода в ближайшие сутки резко изменится, потеплеет: минимальная температура воздуха по западу страны составит от 0 до минус 8 градусов.

2 января будет преобладать облачная погода. Временами снег, утром и днем по западной половине с мокрым снегом. Ночью и утром во многих районах сильный снег, метель, на дорогах заносы. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный порывистый, ночью и утром во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от минус 17 по востоку до 0 по юго-западу, максимальная днем от минус трех до плюс 1 градуса.