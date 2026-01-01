Жительница Калининграда отметила 100-летие

Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла из Калининграда Надежда Игнатьевна Лосева отметила 100-летие. Об этом 1 января сообщает администрация города.
Надежда Лосева родилась в Житомирской области, пережила голодомор, была эвакуирована из детдома в Сталинград во время войны, работала на тракторном заводе до 1942 года, затем на Куйбышевском станкостроительном заводе.
В 1946 году вышла замуж и переехала в Клайпеду, где трудилась в таможенной службе Морского порта.
С 1955 года живет в Калининграде, более 26 лет проработала на железной дороге.
Надежда Игнатьевна воспитала двух дочерей. У ветерана 4 внука, 1 правнук и 1 праправнук.