Жительница Калининграда отметила 100-летие

Поздравления сегодня принимает труженица тыла Надежда Лосева.

Источник: администрация Калининграда

Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла из Калининграда Надежда Игнатьевна Лосева отметила 100-летие. Об этом 1 января сообщает администрация города.

Надежда Лосева родилась в Житомирской области, пережила голодомор, была эвакуирована из детдома в Сталинград во время войны, работала на тракторном заводе до 1942 года, затем на Куйбышевском станкостроительном заводе.

В 1946 году вышла замуж и переехала в Клайпеду, где трудилась в таможенной службе Морского порта.

С 1955 года живет в Калининграде, более 26 лет проработала на железной дороге.

Надежда Игнатьевна воспитала двух дочерей. У ветерана 4 внука, 1 правнук и 1 праправнук.