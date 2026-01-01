Власти Беларуси озвучили важное изменение, которое касается энергетических напитков с тонизирующими веществами

По Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС это те энергетики, которые в составе имеют хотя бы одно из тонизирующих веществ. Речь про кофеин и содержащие кофеин растения (растительные экстракты), гуарана, мате. А еще — лекарственные растения и их экстракты. Это женьшень и левзея, родиола розовая и лимонник, элеутерококк. Исключение — чай, кофе и напитки на их основе.