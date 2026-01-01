Власти Беларуси озвучили важное изменение, которое касается энергетических напитков с тонизирующими веществами

Власти озвучили важное изменение, которое касается энергетических напитков, сообщает телеграм-канал «Таможенные органы Беларуси».
Все дело в том, что с 1 января 2026 года вступили в силу нормативные предписания статьи 150 Налогового кодекса Беларуси. Ими к подакцизным товарам отныне относятся и безалкогольные энергетические напитки.
По Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС это те энергетики, которые в составе имеют хотя бы одно из тонизирующих веществ. Речь про кофеин и содержащие кофеин растения (растительные экстракты), гуарана, мате. А еще — лекарственные растения и их экстракты. Это женьшень и левзея, родиола розовая и лимонник, элеутерококк. Исключение — чай, кофе и напитки на их основе.
Тем временем турфирмы посоветовали белорусам оптимальный срок обращения за шенгеном, чтобы точно получить визу.
А белорусский певец Александр Солодуха раскрыл, почему ест салат «Оливье» на Новый год только в шесть утра 1 января.