Первая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января

«Вспышка сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли, который, исходя из расчетов, станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь со 2 на 3 января. Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше,» — говорится в сообщении.