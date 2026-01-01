Первая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января и достичь уровня G3 — сильная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, 31 декабря между 16:12 мск и 17:11 мск на Солнце произошла довольно сильная вспышка уровня M7.1, которая и станет причиной ожидаемой магнитной бури.
«Вспышка сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли, который, исходя из расчетов, станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь со 2 на 3 января. Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше,» — говорится в сообщении.
В то же время, согласно прогностическим картам, предварительный пик магнитной бури ожидается около 06:00 мск 3 января, а вероятность магнитной бури в этот день составляет около 90%.
Ученые также отметили, что если на Солнце не произойдет новых вспышек, то геомагнитная обстановка в течение новогодних каникул ожидается спокойной.
«Глобально геомагнитный прогноз на новогодние каникулы на данный момент является достаточно комфортным. За исключением ближайших дней, первая половина месяца окрашена преимущественно в зеленые и редкие желтые цвета. Изменить его смогут только новые сильные вспышки», — уточнили в лаборатории.