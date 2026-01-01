Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2027 году в Самаре хотят запустить первую городскую электричку

Продолжением метро в Самаре хотят сделать городскую электричку.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут запустить городскую электричку уже в 2027 году. Напомним, что такую идею озвучили во время обсуждения стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.

На базе существующих железнодорожных путей в Самаре хотят создать своего рода «наземное метро», которое может стать продолжением традиционного, подземного. Проект строительства метро предполагает создание городской электрички в 2027 году, пишет ТАСС.

Напомним, что в 2026 году в Самаре планируют достроить новую станцию метро «Театральная», а в 2027 году — открыть для пассажиров. В конце 2025 года готовность станции составила почти 80%.