В 2027 году в Самаре хотят запустить первую городскую электричку

В Самаре могут запустить городскую электричку уже в 2027 году. Напомним, что такую идею озвучили во время обсуждения стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.
На базе существующих железнодорожных путей в Самаре хотят создать своего рода «наземное метро», которое может стать продолжением традиционного, подземного. Проект строительства метро предполагает создание городской электрички в 2027 году, пишет ТАСС.
Напомним, что в 2026 году в Самаре планируют достроить новую станцию метро «Театральная», а в 2027 году — открыть для пассажиров. В конце 2025 года готовность станции составила почти 80%.