На Южном Урале 14 малышей появилось на свет в новогоднюю ночь

В родильных домах Челябинской области в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года на свет появились 14 детей — 10 девочек и четыре мальчика. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в своём телеграм-канале.