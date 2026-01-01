Ричмонд
На Южном Урале 14 малышей появилось на свет в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января 2026 года в Челябинской области родились 4 мальчика и 10 девочек.

В родильных домах Челябинской области в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года на свет появились 14 детей — 10 девочек и четыре мальчика. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в своём телеграм-канале.

Самая первая малышка родилась в Миассе в 00:25. А последним в уходящем году, вечером 31 декабря, в областном перинатальном центре родился мальчик.

«Это новогоднее чудо. Здоровья малышам, сил и радости родителям. И отдельное спасибо врачам и медицинским сёстрам, которые в праздничную ночь были на своём посту. С Новым годом!» — пишет губернатор.