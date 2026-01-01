Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия на трассе в Башкирии: водитель ВАЗа разбился насмерть

В Башкирии в ДТП с Kia погиб водитель ВАЗ-21053.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на автодороге Белорецк — Учалы — Миасс произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, авария случилась на 110-м километре трассы.

По предварительным данным, 44-летний водитель Kia, двигавшийся со стороны Миасса в направлении Учалов, выехал на «встречку» и столкнулся с ВАЗ-21053. От полученных травм 66-летний водитель отечественного авто скончался на месте еще до прибытия медиков.

На месте трагедии работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Проводится проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.