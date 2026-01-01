Трагедия на трассе в Башкирии: водитель ВАЗа разбился насмерть

В Башкирии на автодороге Белорецк — Учалы — Миасс произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, авария случилась на 110-м километре трассы.
По предварительным данным, 44-летний водитель Kia, двигавшийся со стороны Миасса в направлении Учалов, выехал на «встречку» и столкнулся с ВАЗ-21053. От полученных травм 66-летний водитель отечественного авто скончался на месте еще до прибытия медиков.
На месте трагедии работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Проводится проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
