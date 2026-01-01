Ричмонд
В Казани главную елку в Новый год посетили более 67 тысяч человек

Всего в Татарстане участниками праздничных мероприятий стали около 144 тысяч людей.

Источник: Комсомольская правда

Новогодняя ночь в Татарстане прошла масштабно и безопасно благодаря комплексной работе силовых структур. Около двухсот сотрудников и военнослужащих Росгвардии, включая бойцов казанского спецполка, ОМОНа и вневедомственной охраны, во взаимодействии с полицией и частными охранными предприятиями обеспечивали порядок на праздничных площадках, которые посетили около 144 тысяч жителей и гостей республики.

Сердцем праздничных событий в столице республики, как и традиционно, стала главная елка у Центра семьи «Казан». Именно здесь в новогоднюю ночь собралось более 67 тысяч человек.

Обеспечению безопасности на всех массовых мероприятиях было уделено особое внимание. Все площадки были предварительно обследованы саперами с применением кинологических расчетов. Благодаря принятым мерам грубых нарушений общественного порядка не допущено, и праздник для десятков тысяч татарстанцев прошел ярко и спокойно, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.