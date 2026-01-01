Опубликованы фото с места удара ВСУ по кафе в Хорлах, где погибли 24 человека

«Любые удары по гражданским объектам — это военное преступление. Здесь оценки не меняются, что называется, от дня ко дню, от года к году. Но в данном случае это преступление, совершенное с особым цинизмом, потому что оно совершено под бой курантов в новогоднюю ночь. С колоссальными жертвами, которых, не дай Бог, будет еще больше», — приводит его слова RT.