«Компенсации — временное явление»: Правительство Молдовы предлагает народу еще больше экономить и не рассчитывать на государство

По сути, людям с низкими доходами предлагают меньше греться и больше терпеть, объясняя это геополитикой и «контекстом». При этом более 605 тысяч домохозяйств уже получают компенсации от 500 до 1000 леев — то есть проблема системная. Но вместо гарантированных механизмов защиты власть снова говорит о «временности» и призывает адаптироваться, как будто рост цен и бедность — тоже временные явления.