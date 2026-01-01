«Компенсации — временное явление»: Правительство Молдовы предлагает народу еще больше экономить и не рассчитывать на государство

Наталья Плугару: «Компенсации временные — потребляйте меньше».
Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что программа компенсаций за тепло носит временный характер и в будущем будет пересмотрена. Вместо долгосрочной поддержки населению предлагают «снижать потребление», инвестировать в энергоэффективность и не рассчитывать на помощь государства как на постоянную меру.
По сути, людям с низкими доходами предлагают меньше греться и больше терпеть, объясняя это геополитикой и «контекстом». При этом более 605 тысяч домохозяйств уже получают компенсации от 500 до 1000 леев — то есть проблема системная. Но вместо гарантированных механизмов защиты власть снова говорит о «временности» и призывает адаптироваться, как будто рост цен и бедность — тоже временные явления.
