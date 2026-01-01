Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Компенсации — временное явление»: Правительство Молдовы предлагает народу еще больше экономить и не рассчитывать на государство

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что программа компенсаций за тепло носит временный характер.

Источник: Комсомольская правда

Наталья Плугару: «Компенсации временные — потребляйте меньше».

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что программа компенсаций за тепло носит временный характер и в будущем будет пересмотрена. Вместо долгосрочной поддержки населению предлагают «снижать потребление», инвестировать в энергоэффективность и не рассчитывать на помощь государства как на постоянную меру.

По сути, людям с низкими доходами предлагают меньше греться и больше терпеть, объясняя это геополитикой и «контекстом». При этом более 605 тысяч домохозяйств уже получают компенсации от 500 до 1000 леев — то есть проблема системная. Но вместо гарантированных механизмов защиты власть снова говорит о «временности» и призывает адаптироваться, как будто рост цен и бедность — тоже временные явления.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Утраты года: Великий композитор Евгений Дога, врач Георгий Палади, давший жизни нескольким поколениям, легенда отечественной эстрады Маргарета Ивануш — кого еще потеряла Молдова в 2025 году.

Молдова проводила в последний путь известных людей (далее…).

«Я тоже был в списке»: Бывший работник молдавской фермы, где скармливали тела людей свиньям, заявил, что мог стать следующей жертвой — он работал у подозреваемого 10 месяцев за еду и алкоголь.

Следствие по делу о пропаже людей в селе Берёзки началось 23 декабря и быстро перешло к версии умышленных убийств (далее…).

За 5 лет правления Санду экономика ушла на дно, реформа юстиции провалилась, а страна приобрела новых врагов: За что британцы назвали президентку Молдовы «Человеком года».

О чём не рассказала президент Молдовы на итоговой пресс-конференции (далее…).