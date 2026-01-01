Более 100 тыс. человек за ночь посетили новогодние площадки Екатеринбурга

Наибольшее количество людей — свыше 50 тыс. — собрались на главной елке в Историческом сквере, более 40 тыс. провели праздник в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского, а 200 человек встретили Новый год на катке на площади 1905 года.