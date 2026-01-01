На Южном Урале свыше 26 тысяч человек посетили гуляния в новогоднюю ночь

На Южном Урале масштабно отметили наступление 2026 года: праздничные мероприятия охватили 54 населённых пункта. Всего состоялось 75 массовых событий, которые собрали более 26 тысяч участников — жителей и гостей региона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.