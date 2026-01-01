Ричмонд
На Южном Урале свыше 26 тысяч человек посетили гуляния в новогоднюю ночь

Охрану порядка обеспечили сотрудники МВД России.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

На Южном Урале масштабно отметили наступление 2026 года: праздничные мероприятия охватили 54 населённых пункта. Всего состоялось 75 массовых событий, которые собрали более 26 тысяч участников — жителей и гостей региона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

В новогоднюю ночь охрану общественного порядка осуществляли свыше 500 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, члены добровольных народных дружин, представители казачества и сотрудники частных охранных организаций. Общая численность сил, задействованных в обеспечении безопасности, достигла почти 800 человек.

Благодаря комплексу профилактических и оперативных мер в ночь на 1 января не зафиксировано ни одного нарушения общественного порядка.

Полицейские продолжают дежурить в местах массовых народных гуляний. Усиленный режим службы будет действовать до окончания новогодних каникул.