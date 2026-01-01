Новое учебное заведение МВД появилось в Беларуси

Колледж создан в соответствии с указом, который был подписан летом 2025 года, на базе учебного центра (полное название — Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД) в деревне Горани Минского района.
В нынешнем году будет первый набор в колледж по специальности «Правовое обеспечение общественной безопасности». Выпускники получат квалификацию «Юрист».
«Срок обучения составит 1 год 10 месяцев на базе общего среднего образования», — пояснили в МВД.
Учебный центр, на основе которого создали новый колледж, начал работу еще в советское время — в 1954 году. Тогда это был Учебный пункт управления милиции МВД БССР. Примерно через полтора десятка лет его преобразовали в Республиканскую школу подготовки среднего и младшего начальствующего состава МВД.
Школа располагалась в Минске. Постепенно строились ее новые корпуса, менялся статус. В 2021 году организация переехала в деревню Горани.