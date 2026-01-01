Новое учебное заведение МВД появилось в Беларуси

Учебный центр, на основе которого создали новый колледж, начал работу еще в советское время — в 1954 году. Тогда это был Учебный пункт управления милиции МВД БССР. Примерно через полтора десятка лет его преобразовали в Республиканскую школу подготовки среднего и младшего начальствующего состава МВД.