Встретили Новый год в «Шереметьево»: из-за атаки БПЛА уфимцы не смогли вернуться домой вовремя

Уфимцы встретили Новый год в «Шереметьево» из-за атаки БПЛА на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирам рейса Москва — Уфа пришлось встретить наступление 2026 года в аэропорту «Шереметьево». Вылет в столицу Башкирии неоднократно задерживался из-за атак беспилотных летательных аппаратов на Москву, что привело к сбоям в работе воздушной гавани.

В результате новогоднее обращение президента России Владимира Путина и бой курантов многие уфимцы слушали в зале ожидания. Несмотря на вынужденную задержку почти на полсуток и срыв планов, как рассказывают очевидцы, у многих пассажиров сохранялось хорошее настроение.

Согласно данным Telegram-канала Baza, рейс все же состоялся и вылетел в Уфу 1 января в 01:27.

