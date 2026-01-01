Встретили Новый год в «Шереметьево»: из-за атаки БПЛА уфимцы не смогли вернуться домой вовремя

Пассажирам рейса Москва — Уфа пришлось встретить наступление 2026 года в аэропорту «Шереметьево». Вылет в столицу Башкирии неоднократно задерживался из-за атак беспилотных летательных аппаратов на Москву, что привело к сбоям в работе воздушной гавани.
В результате новогоднее обращение президента России Владимира Путина и бой курантов многие уфимцы слушали в зале ожидания. Несмотря на вынужденную задержку почти на полсуток и срыв планов, как рассказывают очевидцы, у многих пассажиров сохранялось хорошее настроение.
Согласно данным Telegram-канала Baza, рейс все же состоялся и вылетел в Уфу 1 января в 01:27.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.