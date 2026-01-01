Первыми рейсами в аэропорту Самары 1 января стали самолеты из Утапао и Шарджи

В первые часы нового 2026 года самарский аэропорт Курумоч принял первые самолеты. В 02.20 прилетел рейс из Утапао (Таиланд), который выполняла компания Azur Air.
«Почти одновременно с ним приземлился борт из Шарджи авиакомпании Air Arabia», — прокомментировала пресс-служба самарского аэропорта.
Первый внутренний рейс прилетел из Москвы в 03.23, его выполняла авиакомпания S7.
Напомним, что в новогодние праздники из Самары можно улететь по 17 внутренним и 17 международным рейсам. Их будут обслуживать более 20 авиакомпаний.