Омский экспериментальный завод нарастил выпуск селекционной техники

Омский экспериментальный завод (ОЭЗ), филиал Омского аграрного научного центра (АНЦ), по итогам 2025 года значительно увеличил производство селекционных сеялок и нарастил общий объем продаж на 34% по сравнению с предыдущим годом. Темпы выпуска почвообрабатывающей техники также сохранены на высоком уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Омского АНЦ.
Продукция омичей поставляется по всей России — от Калининградской области до Хабаровского края — а также в Беларусь, Казахстан и Монголию. В ближайшее время планируется расширение дилерской сети как внутри страны, так и за её пределами.
В конце 2025 и начале 2026 года на заводе стартует масштабная модернизация в рамках государственной программы Министерства науки и высшего образования России. Учреждение получает новейшие станки и оборудование, что позволит ускорить разработку и выпуск современной аграрной техники, включая принципиально новую модель — селекционный комбайн, востребованный в растениеводстве.
