Парковки в центре Волгограда сделали бесплатными на праздники

В последний день 2025 года волгоградские автомобилисты получили небольшой, но приятный бонус: платные парковки в городе временно стали бесплатными.
Такой режим включили с 31 декабря и продлится он до конца новогодних каникул, то есть до 11 января 2026 года включительно. Уже с 12 января, в первый рабочий день года, платить за стоянку снова придется.
В обычные дни час стоянки здесь стоит 40 рублей. При этом городские службы отдельно напоминают: проблемы с мобильным интернетом не считаются оправданием для неоплаты. Штраф для частных лиц может доходить до 2500 рублей, а способы внести плату существуют и без доступа к сети.
Для жителей это значит, что в праздники можно спокойно оставить машину без лишних трат, но после каникул расслабляться не стоит, иначе бесплатная парковка быстро обернется неприятным штрафом.
