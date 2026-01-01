Ричмонд
411 раз воронежцы вызывали «скорую» в новогоднюю ночь

20 жителей региона перебрали с алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

С 20:00 31 декабря до 8:00 1 января 411 жителей Воронежской области вызывали «скорую». Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава. При этом 20 нашим землякам потребовалась медпомощь из-за чрезмерного употребления алкоголя.

К симптомам отравления спиртными напитками относятся: снижение или повышение температуры тела, повышенное потоотделение, расширенные зрачки, учащенные сердцебиение и дыхание, снижение артериального давления, покраснение лица или бледность кожи, сильная головная боль, невнятная речь, заторможенная мимика, головокружение, нарушение двигательной координации, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, сонливость, слабость, потеря сознания, нечеткое зрение и двоение в глазах.

До приезда «скорой» человека с алкогольным отправлением нужно положить на правый бок и следить за его дыханием.