411 раз воронежцы вызывали «скорую» в новогоднюю ночь

К симптомам отравления спиртными напитками относятся: снижение или повышение температуры тела, повышенное потоотделение, расширенные зрачки, учащенные сердцебиение и дыхание, снижение артериального давления, покраснение лица или бледность кожи, сильная головная боль, невнятная речь, заторможенная мимика, головокружение, нарушение двигательной координации, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, сонливость, слабость, потеря сознания, нечеткое зрение и двоение в глазах.