Красноярцам разрешили ездить по выделенным полосам

Во время праздничных дней отменяется запрет для автомобилистов на крайнюю правую полосу.

Источник: Комсомольская правда

Красноярцам разрешили ездить по выделенным полосам на время праздничных каникул — с 31 декабря по 11 января включительно. Так что временно отменяется запрет для автомобилистов на крайнюю правую полосу, которая в обычные дни предназначена для общественного транспорта.

Однако не стоит забывать о «всевидящем оке» — камерах видеофиксации: никаких послаблений не будет — камеры отслеживают и фиксируют все остальные нарушения правил дорожного движения.

Добавим, что до 8 января действует запрет на использование фейерверков. А наряды дорожно-патрульной службы перешли на усиленный режим работы.