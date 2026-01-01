Красноярцам разрешили ездить по выделенным полосам на время праздничных каникул — с 31 декабря по 11 января включительно. Так что временно отменяется запрет для автомобилистов на крайнюю правую полосу, которая в обычные дни предназначена для общественного транспорта.
Однако не стоит забывать о «всевидящем оке» — камерах видеофиксации: никаких послаблений не будет — камеры отслеживают и фиксируют все остальные нарушения правил дорожного движения.
Добавим, что до 8 января действует запрет на использование фейерверков. А наряды дорожно-патрульной службы перешли на усиленный режим работы.