Омск стал лидером по росту числа магазинов пиротехники среди городов-миллионников

В преддверии Нового года в Омске зафиксирован один из самых стремительных ростов сети магазинов пиротехники в стране. По данным аналитиков Яндекс Карт, за декабрь 2025 года количество точек, специализирующихся на продаже фейерверков и салютов, в городе выросло на 148% — это лучший показатель среди всех городов-миллионников России.