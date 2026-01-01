Ричмонд
Омск стал лидером по росту числа магазинов пиротехники среди городов-миллионников

За месяц в Омске их стало больше на 148%

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Нового года в Омске зафиксирован один из самых стремительных ростов сети магазинов пиротехники в стране. По данным аналитиков Яндекс Карт, за декабрь 2025 года количество точек, специализирующихся на продаже фейерверков и салютов, в городе выросло на 148% — это лучший показатель среди всех городов-миллионников России.

Всего по стране число магазинов категории «Фейерверки и пиротехника» увеличилось на 14%, достигнув почти 3,5 тысячи организаций. Рост связан с активным открытием как временных новогодних киосков, так и сезонных отделов в уже действующих магазинах.

Помимо Омска, значительный прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (+90%), Москве (+53%), Уфе (+43%) и Перми (+40%).

Параллельно наблюдается рост и в сегменте праздничных подарков: по всей России количество магазинов «Подарки и сувениры» выросло на 6% — до 13,5 тысячи точек. В Омске этот сегмент прибавил 7%, что также вошло в число заметных региональных приростов. Лидерами по росту магазинов подарков стали Волгоград (+36%), Воронеж (+23%) и Пермь (+17%).

