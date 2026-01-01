Ричмонд
Трогательная новогодняя история: уфимские спасатели помогли попавшему в беду третьекласснику

В Уфе спасатели помогли потерявшемуся третьекласснику.

Источник: Комсомольская правда

В первый день 2026 года в Уфе произошла трогательная история. Как рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии, во время мероприятия «Марафон обещаний» потерялся ученик третьего класса Георгий.

Мальчик отстал от своей группы и, растерявшись, расплакался около пожарной части № 1. Бдительные огнеборцы сразу же обратили на него внимание. Они пригласили ребенка внутрь, успокоили его, напоили горячим чаем и провели для него небольшую экскурсию по гаражу с пожарной техникой.

В это время диспетчеры службы начали поиски контактов его родителей. Благодаря слаженным действиям, через администрацию школы быстро удалось найти номер телефона мамы мальчика. Вскоре состоялась долгожданная и эмоциональная встреча.

На прощание пожарные подарили Георгию памятную кружку МЧС России. Этот день, начавшийся с испуга, превратился для школьника в незабываемое приключение, а для спасателей стал напоминанием о том, что их помощь людям не ограничивается борьбой с огнем.

