Названы самые употребляемые слова в татароязычных СМИ в 2025 году

Почти вплотную к слову «бала» по частоте упоминаний приблизились «хезмәт» («труд») и «хак» («право, истина, справедливость») — каждое из них упоминалось более 10 тыс. раз. Эксперты подчеркивают, что в сочетании эти слова формируют устойчивое выражение «хезмәт хакы», которое переводится как «заработная плата». Таким образом, вопросы доходов, инфляции и зарплатных ожиданий стали одними из самых обсуждаемых в татароязычной прессе.