Китайское чудо: в Центральном парке Волгограда монтируют гигантское колесо

Первые две машины с колоннами приехали из китайского Шеняна еще в ноябре, теперь на площадке разгружают детали опор. Всего для монтажа потребуются 27 грузовиков — одна колонна требует четыре рейса. Фундамент уже почти готов: инженеры использовали технологии мостов и небоскребов, закрепив его на 100 сваях глубиной по 20 метров.