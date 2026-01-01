Китайское чудо: в Центральном парке Волгограда монтируют гигантское колесо

В Центральном парке Волгограда начали монтаж гигантского колеса обозрения высотой 120 метров.
Первые две машины с колоннами приехали из китайского Шеняна еще в ноябре, теперь на площадке разгружают детали опор. Всего для монтажа потребуются 27 грузовиков — одна колонна требует четыре рейса. Фундамент уже почти готов: инженеры использовали технологии мостов и небоскребов, закрепив его на 100 сваях глубиной по 20 метров.
Следующая партия привезет ванты, капсулы и окружность колеса. Общий вес конструкции — 1 200 тонн, а изготовитель, китайская компания Songling, уже построила более 200 подобных аттракционов в мире. Для России это уникальный проект — отечественного производства таких вантовых колес нет.
Колесо будет оснащено 68 кабинками с кондиционерами на 6 человек каждая и мультирежимной подсветкой с возможностью показывать видео. Один сеанс займет 23 минуты. С высоты 120 метров откроется полный вид на мемориал на Мамаевом кургане и всю линию города вдоль Волги -около 100 километров панорамы на ладони.
Для жителей это станет новой городской достопримечательностью и редкой возможностью увидеть Волгоград с необычного ракурса.
Ранее сообщалось об открытии катка в парке.