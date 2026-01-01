Более 1000 железнодорожников расчищают снежные заносы на Кубани

Специалистам частично удалось восстановить электроснабжение контактной сети. Движение вагонов осуществляется по временной схеме. Пассажиры тех поездов, которые задерживаются, предоставлены места в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Адлере. Также они могут получить питание и воду.