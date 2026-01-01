Ричмонд
Более 1000 железнодорожников расчищают снежные заносы на Кубани

Пассажирам задержанных поездов представили места в бизнес-залах на вокзалах Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники РЖД продолжают ликвидировать последствия небывалых снегопадов на Кубани. Более 1000 человек расчищают от снега железнодорожные пути, чтобы пассажиры быстрее смогли добраться до мест отдыха.

«Ведется снегоуборка на инфраструктуре с привлечением специальной техники после аномальных снегопадов. На ряде объектов инфраструктуры высота снежного покрова достигала полутора метров», — рассказали в пресс-служба РЖД.

Специалистам частично удалось восстановить электроснабжение контактной сети. Движение вагонов осуществляется по временной схеме. Пассажиры тех поездов, которые задерживаются, предоставлены места в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Адлере. Также они могут получить питание и воду.