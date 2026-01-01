Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт «Чкалов» принял первый в 2026 году авиарейс

Полётную программу этого года открыл рейс из Сочи.

Источник: международный аэропорт имени В.П.Чкалова

Нижегородский международный аэропорт имени В. П. Чкалова начал работу в новом году. Как сообщается на официальном сайте воздушной гавани, первым самолетом, приземлившимся на нижегородской земле 1 января, стал борт из Сочи. Рейс коснулся взлетно-посадочной полосы в 10:31.

Вслед за южным рейсом в Нижний Новгород сегодня прибудут ещё восемь самолетов. В расписании значатся рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга. Также 1 января в Чкалове ожидают международный рейс из Ташкента, он должен приземлиться в 20:30. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме. Все полеты выполняются по праздничному графику, а службы гавани обеспечивают штатную встречу пассажиров.