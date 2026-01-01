Аэропорт «Чкалов» принял первый в 2026 году авиарейс

Вслед за южным рейсом в Нижний Новгород сегодня прибудут ещё восемь самолетов. В расписании значатся рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга. Также 1 января в Чкалове ожидают международный рейс из Ташкента, он должен приземлиться в 20:30. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме. Все полеты выполняются по праздничному графику, а службы гавани обеспечивают штатную встречу пассажиров.