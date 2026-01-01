В Беларуси изменили порядок учета беспилотников

В ведомстве уточнили, что нововведение отражает требования указа главы государства от 25 сентября 2023 года № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Оно должно упростить и ускорить процедуры постановки на государственный учет, а также снятия с учета гражданских беспилотников.