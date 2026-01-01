В Беларуси изменили порядок учета беспилотников

С 1 января 2026 года учет гражданских беспилотников будет осуществляться только в электронном формате через новую автоматизированную информационную систему. Она размещена здесь.
В ведомстве уточнили, что нововведение отражает требования указа главы государства от 25 сентября 2023 года № 297 «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Оно должно упростить и ускорить процедуры постановки на государственный учет, а также снятия с учета гражданских беспилотников.
Войти в систему можно через электронно-цифровую подпись. Сервис доступен только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На конец октября 2025 года 1588 гражданских беспилотных летательных аппаратов состояли на госучете в Департаменте по авиации. Ранее Александр Лукашенко подписал закон, который ужесточает ответственность за беспилотники.
Напомним, в Беларуси действует запрет для физлиц на хранение, покупку и использование беспилотников. Такое право есть только у организаций и ИП.