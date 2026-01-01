Синоптики рассказали, когда в Минске было самое теплое и самое холодное 1 января

Примерно раз в 7 лет средняя суточная температура воздуха поднимается до 0 и выше. Но в последнее десятилетие положительные температуры воздуха в Минске наблюдаются почти ежегодно. В то же время примерно раз в 5 лет средняя суточная температура воздуха опускается ниже 10 мороза, а раз в 20 лет — ниже минус 20.
Так, самый теплый день 1 января с максимальной температурой воздуха плюс 9,8°С был зарегистрирован в 2023 году.
Самое холодное 1 января было в 1905 году, когда температура воздуха днем опустилась до минус 24,8°С.
При этом самая холодная новогодняя ночь с минимальной температурой воздуха минус 29,8°С была зарегистрирована в 1941 году.
Самая теплая ночь была на 1 января 2023 года, когда во время боя курантов температура воздуха составляла плюс 4,9°С, а к 6 утра она выросла до 6,5°С.
Определили синоптики и самый снежный день 1 января в Минске. Это было в 1893 году, когда за сутки выпало 14,7 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 36 см. Интересно, что наибольшее количество осадков выпало 1 января 2021 года (20,1 мм), но на улице был плюс, поэтому лил дождь.
По статистике, примерно раз в 4 года в Минске на Новый год наблюдали снежный покров высотой более 15 см. Но с 2012 года ему не удается достичь этого уровня.
К слову, в последние 50 лет Новый год без снега встречали в Минске в 1975, 1976, 1985, 1990, 1995, 2005, 2007, 2014, 2018, 2024, 2025 годах.
А что в других регионах Беларуси.
Самая холодная новогодняя ночь в стране за весь период наблюдений была в 1979 году на станции Езерище, где термометры показали минус 32,1℃.
Самая теплая ночь была в 2023 году, когда в полночь в Бресте температура воздуха достигала плюс 11,5℃, а к 6 утра 1 января в Гродно было плюс 13,2℃.
Максимальную высоту снега на 1 января зафиксировали в 2011 году на станции Верхнедвинск — 44 см. В последние годы Новый год мы все чаще встречаем без снега. Так бывает примерно раз в 4−5 лет в центральной части, на севере — раз в 8 лет, а на крайнем юго-западе нашей страны — каждый второй Новый год.