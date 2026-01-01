Синоптики рассказали, когда в Минске было самое теплое и самое холодное 1 января

Максимальную высоту снега на 1 января зафиксировали в 2011 году на станции Верхнедвинск — 44 см. В последние годы Новый год мы все чаще встречаем без снега. Так бывает примерно раз в 4−5 лет в центральной части, на севере — раз в 8 лет, а на крайнем юго-западе нашей страны — каждый второй Новый год.