Сокращенный рабочий день будет 6 января в Беларуси

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Сокращенный рабочий день предусмотрен в предпраздничный день 6 января, сообщило Минтруда Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В православный рождественский Сочельник работники смогут уйти домой на час раньше. Если сотрудник оформлен на полставки — на полчаса. Когда сокращение рабочего дня по каким-то причинам невозможно, переработку должны компенсировать дополнительным отдыхом или дополнительной оплатой как за сверхурочную.

«Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются», — также уточнили в ведомстве.

Минтруда напомнило, что всего в этом месяце 12 праздников и выходных, а рабочих дней — 19. Сейчас у большинства продолжаются длинные выходные, которые будут до 4 января включительно.

Кроме того, министерство обратило внимание, что в январе 2026 года расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит 151 час (для пятидневки) и 157 часов (для шестидневки).