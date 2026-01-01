Сокращенный рабочий день будет 6 января в Беларуси

В православный рождественский Сочельник работники смогут уйти домой на час раньше. Если сотрудник оформлен на полставки — на полчаса. Когда сокращение рабочего дня по каким-то причинам невозможно, переработку должны компенсировать дополнительным отдыхом или дополнительной оплатой как за сверхурочную.