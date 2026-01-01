Борьбу с киосками усилили в Петербурге

Документ, проходящий общественное обсуждение до 7 января 2026 года, устанавливает полный запрет на торговлю из мобильных торговых объектов (НТО) в определенных зонах. Важно отметить, что сами объекты разрешено устанавливать, однако продажа товаров из них будет признана нелегальной. Запрет распространяется на территории в пределах 150-метровой зоны от выходов станций метро, автобусных остановок, пешеходных переходов и социально-значимых учреждений. Ограничения затронут и крупные туристически-привлекательные комплексы, такие как «Новая Голландия» и «Севкабель Порт», где активно действуют мобильные торговые точки и небольшие магазины сувениров.