Американский исследователь рассказал, почему любит русский Новый год

Брумфилд был доцентом Гарварда с 1974 по 1980 год. На этот же период пришлась работа над его первой книгой «Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры». Издание хранится в библиотеке конгресса. Из-за своего исследования профессор лишился должности в ведущем американском вузе, но начал сотрудничать с Национальной галереей искусств. В России Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева, а президент РФ Владимир Путин предоставил ему гражданство. Брумфилд является профессором университета в штате Луизиана.