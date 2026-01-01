Продленные права придется менять: волгоградцев предупредили в ГИБДД

Речь идет о документах, у которых дата окончания указана в графе 4b. От нее и отсчитывались дополнительные 3 года. После этого срока водительское удостоверение считается недействительным, даже если раньше его уже продлевали без визита в ведомства. Для волгоградцев это значит одно: откладывать замену больше нельзя.