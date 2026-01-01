Ричмонд
Продленные права придется менять: волгоградцев предупредили в ГИБДД

Автоправа с истекшим сроком больше не продлят автоматически.

Источник: Евгений Мессман/ТАСС

Волгоградским водителям напомнили о важном правиле, которое многие могли упустить. Автоправа, срок действия которых закончился с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года и был автоматически продлен на 3 года, повторному продлению не подлежат.

Если срок вышел — права нужно менять в обычном порядке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

Речь идет о документах, у которых дата окончания указана в графе 4b. От нее и отсчитывались дополнительные 3 года. После этого срока водительское удостоверение считается недействительным, даже если раньше его уже продлевали без визита в ведомства. Для волгоградцев это значит одно: откладывать замену больше нельзя.

Процедура остается стандартной и без экзаменов. Нужно прийти в подразделение Госавтоинспекции или в МФЦ с паспортом, старыми правами, медицинской справкой и оплатить госпошлину.

В ведомстве советуют не тянуть до последнего дня, особенно если дата окончания выпадает на выходной — в этом случае заботиться о замене нужно заранее.

Плановой общей даты замены прав нет, все зависит от конкретного удостоверения.

Ранее сообщалось о новых законах, которые вступают в силу в регионе.