Нижегородцев приглашают на праздничные прогулки с городовыми

В новогодние каникулы жителей и гостей Нижнего Новгорода приглашают изучить город в компании городовых. Как сообщили в региональном департаменте развития туризма, прогулки будут организованы по пяти направлениям.
Прогулки начинаются ежедневно в 12:21. Группы пройдут по самым историческим локациям: Большой Покровской, Рождественской, Верхне-Волжской набережной и набережной Федоровского. Также в маршрутный лист включили Стрелку и Нижегородскую ярмарку.
Для тех, кто хочет узнать больше о героическом прошлом города, по субботам подготовили спецрейсы. В 16:12 городовые будут ждать слушателей на тематической прогулке о Нижегородском ополчении.
К слову, проект пользуется большим спросом: в прошлом году такие прогулки посетили более 50 тысяч человек. Всю актуальную информацию о местах сбора и темах экскурсий можно узнать здесь.