Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев приглашают на праздничные прогулки с городовыми

Экскурсии по историческим маршрутам будут проходить ежедневно в 12:21.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

В новогодние каникулы жителей и гостей Нижнего Новгорода приглашают изучить город в компании городовых. Как сообщили в региональном департаменте развития туризма, прогулки будут организованы по пяти направлениям.

Прогулки начинаются ежедневно в 12:21. Группы пройдут по самым историческим локациям: Большой Покровской, Рождественской, Верхне-Волжской набережной и набережной Федоровского. Также в маршрутный лист включили Стрелку и Нижегородскую ярмарку.

Для тех, кто хочет узнать больше о героическом прошлом города, по субботам подготовили спецрейсы. В 16:12 городовые будут ждать слушателей на тематической прогулке о Нижегородском ополчении.

К слову, проект пользуется большим спросом: в прошлом году такие прогулки посетили более 50 тысяч человек. Всю актуальную информацию о местах сбора и темах экскурсий можно узнать здесь.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше