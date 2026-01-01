Трое россиян разделили «Новогодний миллиард» в розыгрыше «Русское лото»

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Впервые в истории трое россиян разделили миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», сообщил РИА Новости крупнейший распространитель гослотерей.
«По итогам новогоднего, 1707-го тиража “Русского лото”, главный приз разделили сразу три участника, выиграв по 333 333 333 рубля каждый», — говорится в заявлении «Столото».
По предварительным данным, победителями стали жители Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей.
Вероятность того, что миллиард рублей достанется одному человеку, составляла более 60%, двоим или более — 40%.
Так, в 2020, 2023, 2024 и 2025 году крупнейший приз выпадал на один билет, а в 2019 и 2022-м его делили два участника праздничного тиража.