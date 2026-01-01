Медицинский полис на 2026 год в Молдове можно купить по фиксированной цене

Доходы бюджета ОМС прогнозируются на 2026 год в размере 18,83 миллиарда леев, что на 8,3% больше, чем в 2025 году. Расходы запланированы на уровне 19,217 миллиарда леев, что на 10,5% выше, чем за предыдущий год. Дефицит бюджета фонда ОМС составит 385,2 миллиона леев и будет покрыт за счет остатка финансовых средств с начала этого года.