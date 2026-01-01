Медицинский полис на 2026 год в Молдове можно купить по фиксированной цене

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В период с 1 января по 31 марта граждане Молдовы могут приобрести полис обязательного медицинского страхования по фиксированной цене.
Как сообщает Национальная компания страховая в медицине (CNAM), фиксированная стоимость индивидуальной страховки в 2026 году не изменится и останется на уровне предыдущих лет — 12 636 леев.
Самостоятельно приобрести полис обязаны граждане, не имеющие место работы и те, чья страховка не оплачивается правительством. В случае если они не сделают этого, с 1 апреля для них к фиксированной стоимости полиса будет добавлена пеня за каждый день просрочки платежа.
При этом определенные категории граждан могут получить существенную скидку в случае приобретения полиса в период с января по март. Таким образом, снижением фиксированной суммы на 80% могут воспользоваться:
владельцы земельных участков;
лица, занимающиеся розничной торговлей неподакцизных товаров;
учредители индивидуальных предприятий и крестьянских хозяйств;
патентообладатели;
арендаторы и арендодатели;
иностранцы с правом временного или постоянного проживания в Молдове.
Для них стоимость полиса составит 2527 леев.
В то же время медиаторы, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, судебные эксперты, переводчики и семейные врачи, работающие самостоятельно, должны будут оплатить полную фиксированную стоимость полиса в 12 636 леев.
Напомним, парламент Молдовы на заседании 30 декабря утвердил законопроект о фондах обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2026 год. Согласно документу, размер обязательного страхового взноса в виде процентного отчисления в заработную плату и другие вознаграждения останется на уровне 9%.
Доходы бюджета ОМС прогнозируются на 2026 год в размере 18,83 миллиарда леев, что на 8,3% больше, чем в 2025 году. Расходы запланированы на уровне 19,217 миллиарда леев, что на 10,5% выше, чем за предыдущий год. Дефицит бюджета фонда ОМС составит 385,2 миллиона леев и будет покрыт за счет остатка финансовых средств с начала этого года.