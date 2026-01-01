Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медицинский полис на 2026 год в Молдове можно купить по фиксированной цене

Воспользоваться льготной ценой при покупке медполиса смогут лишь некоторые категории граждан Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В период с 1 января по 31 марта граждане Молдовы могут приобрести полис обязательного медицинского страхования по фиксированной цене.

Как сообщает Национальная компания страховая в медицине (CNAM), фиксированная стоимость индивидуальной страховки в 2026 году не изменится и останется на уровне предыдущих лет — 12 636 леев.

Самостоятельно приобрести полис обязаны граждане, не имеющие место работы и те, чья страховка не оплачивается правительством. В случае если они не сделают этого, с 1 апреля для них к фиксированной стоимости полиса будет добавлена пеня за каждый день просрочки платежа.

При этом определенные категории граждан могут получить существенную скидку в случае приобретения полиса в период с января по март. Таким образом, снижением фиксированной суммы на 80% могут воспользоваться:

владельцы земельных участков;

лица, занимающиеся розничной торговлей неподакцизных товаров;

учредители индивидуальных предприятий и крестьянских хозяйств;

патентообладатели;

арендаторы и арендодатели;

иностранцы с правом временного или постоянного проживания в Молдове.

Для них стоимость полиса составит 2527 леев.

В то же время медиаторы, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, судебные эксперты, переводчики и семейные врачи, работающие самостоятельно, должны будут оплатить полную фиксированную стоимость полиса в 12 636 леев.

Напомним, парламент Молдовы на заседании 30 декабря утвердил законопроект о фондах обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2026 год. Согласно документу, размер обязательного страхового взноса в виде процентного отчисления в заработную плату и другие вознаграждения останется на уровне 9%.

Доходы бюджета ОМС прогнозируются на 2026 год в размере 18,83 миллиарда леев, что на 8,3% больше, чем в 2025 году. Расходы запланированы на уровне 19,217 миллиарда леев, что на 10,5% выше, чем за предыдущий год. Дефицит бюджета фонда ОМС составит 385,2 миллиона леев и будет покрыт за счет остатка финансовых средств с начала этого года.