Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 января на Дону ввели новую меру поддержки семей с детьми

С начала 2026 года при рождении малыша его родителям будут выдавать сертификат на покупку товаров для младенцев.

С 1 января на Дону ввели новую меру поддержки семей с детьми. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, с начала 2026 года при рождении малыша его родителям будут выдавать сертификат на покупку товаров для младенцев. Номинал составит 20 тыс. рублей. Приобретать товары можно будет в магазинах-партнёрах программы.

«Деньги можно потратить на питание, одежду, постельные принадлежности, игрушки — всего почти 90 позиций», — подчеркнул глава региона.

Оформить сертификат уже сейчас можно через органы соцзащиты и многофункциональные центры. В скором времени такая функция также будет доступна на Госуслугах.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше