С 1 января на Дону ввели новую меру поддержки семей с детьми. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, с начала 2026 года при рождении малыша его родителям будут выдавать сертификат на покупку товаров для младенцев. Номинал составит 20 тыс. рублей. Приобретать товары можно будет в магазинах-партнёрах программы.
«Деньги можно потратить на питание, одежду, постельные принадлежности, игрушки — всего почти 90 позиций», — подчеркнул глава региона.
Оформить сертификат уже сейчас можно через органы соцзащиты и многофункциональные центры. В скором времени такая функция также будет доступна на Госуслугах.
