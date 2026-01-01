Ричмонд
Средний бюджет ростовчан на новогодние каникулы составил 19 100 рублей

Ростовчане в этом году планируют потратить на праздники почти столько же, как и год назад.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики выяснили, какие бюджеты на новогодние каникулы у жителей разных городов страны. По данным экспертов сервиса SuperJob, в Ростове в этом году горожане планируют потратить на праздники 19,1 тыс. руб. Годом ранее респонденты закладывали на аналогичные цели 19 тыс. руб., а в 2023 — 17,5 тыс. руб.

Склонность к планированию новогодних расходов демонстрируют 38% жителей России. При этом женщины и молодежь до 35 лет (41%) подходят к тратам более расчетливо, чем респонденты старше 45 лет (32%).

Среди городов-миллионников самый крупный новогодний бюджет в 2025 году — в Москве (в среднем 26 200 рублей на человека), Санкт-Петербурге (22 900 рублей) и Красноярске (22 000 рублей). Наибольший прирост расходов по сравнению с прошлым годом продемонстрировали Москва (+9%), Казань (+8%) и Красноярск (+7%). В остальных городах рост был более умеренным, от 1% до 5%.

