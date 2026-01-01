Средний бюджет ростовчан на новогодние каникулы составил 19 100 рублей

Среди городов-миллионников самый крупный новогодний бюджет в 2025 году — в Москве (в среднем 26 200 рублей на человека), Санкт-Петербурге (22 900 рублей) и Красноярске (22 000 рублей). Наибольший прирост расходов по сравнению с прошлым годом продемонстрировали Москва (+9%), Казань (+8%) и Красноярск (+7%). В остальных городах рост был более умеренным, от 1% до 5%.