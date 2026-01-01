МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Столичные сервисы «Наш город» и «Елочный круговорот» помогут москвичам утилизировать елку и сообщить о недочетах в уборке дворов и переполненных мусорных контейнерах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«Москвичи могут сообщить на портал “Наш город” о недостаточно качественной уборке дворовой территории, бункерных площадок, а также о переполненных контейнерах для сбора отходов и урнах. Это особенно актуально в праздничные дни, когда увеличивается количество бытового мусора. Активность жителей столицы на портале и осознанный подход к формированию комфортной городской среды влияют не только на экологическую обстановку, но и на эстетику пространств», — говорится в сообщении.
На сайте указывается, что на портале «Наш город» москвичи могут оставить сообщение о переполненных контейнерах для сбора отходов, а избавиться от новогодних елок без вреда для окружающей среды и захламления мусорных баков горожанам поможет традиционная акция «Елочный круговорот».