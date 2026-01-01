Ричмонд
«Мосгаз» в новогодние каникулы будет работать в усиленном режиме

Специалисты «Мосгаза» будут работать в усиленном режиме в новогодние каникулы.

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Специалисты «Мосгаза» будут работать в усиленном режиме в новогодние каникулы, помимо аварийной газовой службы, обеспечивать безопасность москвичей будет также служба сервиса, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Во время новогодних каникул специалисты АО “Мосгаз” будут работать в усиленном режиме. Помимо аварийной газовой службы, обеспечивать безопасность москвичей будет также служба сервиса», — говорится в сообщении.

На сайте указывается, что это сделано для удобства горожан, которые хотят отремонтировать неисправное газовое оборудование или подключить газовые приборы.