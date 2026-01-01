«Мосгаз» в новогодние каникулы будет работать в усиленном режиме

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Специалисты «Мосгаза» будут работать в усиленном режиме в новогодние каникулы, помимо аварийной газовой службы, обеспечивать безопасность москвичей будет также служба сервиса, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.