Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости за 1 января. Ростов-на-Дону и область

В период с 8:00 до 16:00 1 января над Ростовской областью силами противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник.

В Ростовской области в ДТП пострадали три человека, один погиб. Авария случилась днем 31 декабря на автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». 21-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком Volvo. Им управлял 39-летний автомобилист.

В 2025 году в Ростовской области в естественную среду обитания в охотугодиях выпустили более 16,5 тыс. животных.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону ребенок пострадал от фрагмента салюта, который попал в открытую форточку. Пострадавшему оказали помощь в травмпункте больницы № 20. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В новогодние праздники на Дону предприятия электросетевого комплекса перешли на усиленный режим дежурства. Для аварийно-восстановительных работ сформировали 585 бригад: 3 тыс. специалистов и более 1,3 тыс. единиц техники.