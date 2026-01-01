Пять рейсов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Вечером 1 января Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Пять рейсов, направлявшихся туда, ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Временные ограничения на приём и выпуск судов в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полётов действовали с 16:44 по 18:15.
Пассажирам рекомендуется внимательно отслеживать статус рейса — авиакомпании информируют обо всех изменениях в расписании.
Напомним, днём 1 января Росавиация на 15 минут вводила ограничения на приём и отправку рейсов в аэропорту Краснодара. Они были сняты к 16:00. По данным Минобороны, с 8 до 16 часов над территорией Краснодарского края сбили три беспилотника.