Пять рейсов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Работа сочинского аэропорта была ограничена больше часа.

Источник: Югополис

Вечером 1 января Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Пять рейсов, направлявшихся туда, ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Временные ограничения на приём и выпуск судов в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полётов действовали с 16:44 по 18:15.

Пассажирам рекомендуется внимательно отслеживать статус рейса — авиакомпании информируют обо всех изменениях в расписании.

Напомним, днём 1 января Росавиация на 15 минут вводила ограничения на приём и отправку рейсов в аэропорту Краснодара. Они были сняты к 16:00. По данным Минобороны, с 8 до 16 часов над территорией Краснодарского края сбили три беспилотника.